Vlahovic | Al Bernabeu la mentalità giusta ma alla Juve questo non basta Dobbiamo fare di più
L'attaccante serbo si è rammaricato per la sconfitta della Juventus con il Real Madrid. Ma Vlahovic ha visto segnali positivi della squadra bianconera nella sfida di Champions, che però non bastano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Formazioni ufficiali $RealJuve ? $Juventus (3-5–2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic ©? $Yildiz capitano al Bernabeu @junews24com - X Vai su X
Radio1 Rai. . #ChampionsLeague #RealMadridJuventus Alle 21.00 Bianconeri in campo al Bernabeu, nella tana dei "Blancos", alla ricerca del riscatto dopo la deludente sconfitta di Como in campionato. Di Francesco Repice#GR1 Radiocronaca in diretta qui: - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic: “Al Bernabeu la mentalità giusta, ma alla Juve questo non basta. Dobbiamo fare di più” - Ma Vlahovic ha visto segnali positivi della squadra bianconera nella sfida di Champions, che però non bastano. Da fanpage.it
"Vlahovic, Openda o David: non ho dubbi. Tudor credici! Juve, il Real non poteva farci niente" - L'ex carica i bianconeri: "Al Bernabeu per compiere un’impresa, è la notte che può cambiare la stagione. Lo riporta msn.com
"Vlahovic campione, Yildiz magico e il caso Koopmeiners. Juve come poche, Tudor deve puntare su..." - In pista c’è l’accordo con la Figc per un ritorno a Coverciano da direttore tecnico. Scrive tuttosport.com