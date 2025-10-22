Vlahovic a Sky | La miglior partita stagionale della Juventus Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto a Como questo atteggiamento e mentalità dobbiamo averli ogni gara

Dusan Vlahovic ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Sì, c’è stato tantissimo cambiamento rispetto alla partita contro il Como e credo anche in tante altre partite. Abbiamo parlato un po’ dopo la partita e credo che tutti siamo d’accordo su una cosa, che questi atteggiamenti e questa mentalità dobbiamo averli in tutte le partite. Non è importante se giochiamo contro Real al Bernabéu, contro il Como o contro un’altra squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic a Sky: «La miglior partita stagionale della Juventus. Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto a Como, questo atteggiamento e mentalità dobbiamo averli ogni gara»

