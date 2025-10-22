Vlahovic a Prime | Situazione contrattuale? Non sento nessuna pressione sono concentrato sul presente La competizione tra gli attaccanti è sana

Vlahovic ha parlato così ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Vlahovic ha parlato ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. AZIONE NEL SECONDO TEMPO – «Ci penserò ancora sta sera. Poi da domani giorno nuovo, nuovo allenamento» CARICO – «Gioco a calcio. Faccio la cosa che mi piace di più. Gioco nella Juve e non c’è bisogno di cercare cose che vengono da sole». TANTI ATTACCANTI – «Tutti vorremmo giocare. È una competizione sana. Il mister decide chi gioca e io cerco di essere sempre pronto quando mi chiama o devo subentrare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

