Vlahovic a Prime | Situazione contrattuale? Non sento nessuna pressione sono concentrato sul presente La competizione tra gli attaccanti è sana
Vlahovic ha parlato così ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Vlahovic ha parlato ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. AZIONE NEL SECONDO TEMPO – «Ci penserò ancora sta sera. Poi da domani giorno nuovo, nuovo allenamento» CARICO – «Gioco a calcio. Faccio la cosa che mi piace di più. Gioco nella Juve e non c’è bisogno di cercare cose che vengono da sole». TANTI ATTACCANTI – «Tutti vorremmo giocare. È una competizione sana. Il mister decide chi gioca e io cerco di essere sempre pronto quando mi chiama o devo subentrare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Buongiorno! Le prime pagine di oggi #18ottobre: "Testa tosta", "Test a test", "Vlahovic titolare 10 volte" - X Vai su X
? Tudor e la battuta su Vlahovic prima di Real-Juve: "Se è pronto? Beh se non lo è qui...". In studio scoppiano tutti a ridere - facebook.com Vai su Facebook
Dusan Vlahovic nel mirino di Tottenham, Chelsea e Manchester United - Dusan Vlahovic nel mirino di Tottenham, Chelsea e Manchester United È un segreto di Pulcinella che i principali club europei restino costantemente in allerta per cogliere le ... Segnala tuttojuve.com
Tudor cambia modulo, tiene ancora fuori Vlahovic e gli preferisce David contro il Como - Juventus lasciano ancora fuori Vlahovic, nonostante gli infortuni e le altre problematiche di campo. ilnapolista.it scrive
"Vlahovic dalla Juve al Tottenham a gennaio? L'affare potrebbe andare in porto" - Dall'Inghilterra l'indiscrezione: il numero 9 bianconero potrebbe salutare a stagione in corso, direzione Premier League ... Come scrive tuttosport.com