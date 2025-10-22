Vivo in strada non sappiamo più come pagare le bollette | la rabbia dei lavoratori licenziati e senza stipendio

Parmatoday.it | 22 ott 2025

“Guarda, solo le due multe che mi hanno dato prendendo l'autobus senza biglietto. Non le posso pagare, non ho soldi”. Un lavoratore di circa 30 anni, proveniente dalla Nigeria, cerca nelle tasche dei pantaloni e mi mostra due foglietti spiegazzati. “Dormo già fuori di casa, aveva in affitto una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

