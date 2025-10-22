Vivo in strada non sappiamo più come pagare le bollette | la rabbia dei lavoratori licenziati e senza stipendio
“Guarda, solo le due multe che mi hanno dato prendendo l'autobus senza biglietto. Non le posso pagare, non ho soldi”. Un lavoratore di circa 30 anni, proveniente dalla Nigeria, cerca nelle tasche dei pantaloni e mi mostra due foglietti spiegazzati. “Dormo già fuori di casa, aveva in affitto una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Uffizi come strada. A fine Ottocento il piazzale era vivo: banchi mobili, venditori, carrozze. Sotto il loggiato sfilavano statue di Toscani illustri, collocate tra il 1842 e la fine del secolo. Lampioni a gas e carrettini segnavano il percorso verso Piazza della Signoria - facebook.com Vai su Facebook
Elena, 59 anni, laureata: “Vivo in strada con 300 euro al mese. Lo zaino come cuscino, di notte mi rubano tutto” - Morta la madre, tutto è iniziato a crollare: “Mi sto dando da fare per cercare un lavoro, ma se vivi in questo modo non ... Come scrive msn.com