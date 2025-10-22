Viva Servizi rinnova il Data center per un’azienda sempre più al passo con i tempi e attenta alla sicurezza
ANCONA – «La ristrutturazione del Data center aziendale e il potenziamento della rete informatica locale (Lan) con collegamenti in fibra ottica di ultima generazione del Campus, rappresentano un passo decisivo verso una gestione sempre più efficiente e resiliente dei servizi pubblici». A dirlo è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Viva Servizi: al via Vivagames, le scuole in gara alla Mole sui temi dell'economia circolare e del risparmio idrico https://vivere.me/ftLx-f - facebook.com Vai su Facebook
Viva Servizi rinnova Data center, 'per aumentare l'efficienza' - Viva Servizi, l’azienda con sede ad Ancona che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni delle Marche, compie un nuovo passo verso l’innovazione e la sostenibilità. rainews.it scrive