Dopo la prima missiva (molto riservata) di V., arriva la risposta apocrifa del suo incontenibile amico: stavolta è Donald a scrivere — e, come sempre, a parlare più di sé che del destinatario. *** Carissimo V., che epoca fantastica per essere al mondo, mio vecchio compare! Hai visto che capolavoro in Medio Oriente? Ho liberato il buon Netanyahu, il mio factotum con licenza d’infastidire, sui soliti rompiscatole: Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran, Qatar, Palestinesi, e compagnia cantante. Lui, pover’uomo, s’è beccato tutte le accuse di genocidio, mentre io, con un tempismo degno di Broadway, a lavoro finito ho alzato il braccio e tuonato uno “STOP!” che mi ha fatto incoronare “Grande Pacificatore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Viva il nuovo ordine mondiale! E noi due, mio V., ne abbiamo il copyright”