Viva Benni Vive! l' omaggio di Udine al grande autore

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre, alle 20, al Circolo Arci Nuovi Orizzonti di via Brescia 3 a Udine, andrà in scena il primo omaggio cittadino a Stefano Benni, il grande autore satirico recentemente scomparso.“Viva Benni Vive!”, questo il titolo della serata, sarà un piccolo campionario di racconti, estratti e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

