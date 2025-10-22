Viva Benni Vive! l' omaggio di Udine al grande autore
Venerdì 24 ottobre, alle 20, al Circolo Arci Nuovi Orizzonti di via Brescia 3 a Udine, andrà in scena il primo omaggio cittadino a Stefano Benni, il grande autore satirico recentemente scomparso.“Viva Benni Vive!”, questo il titolo della serata, sarà un piccolo campionario di racconti, estratti e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
