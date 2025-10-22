Vittoria importante per Matteo Berrettini | batte l’ostico Popyrin e avanza a Vienna

Buona la prima per Matteo Berrettini nell’ ATP500 di Vienna. L’azzurro, presente in tabellone grazie a una wild card, ha saputo sfruttare l’occasione e si è imposto contro l’australiano Alexei Popyrin (n.48 ATP) col punteggio di 7-6 (5) 6-3 in 1 ora e 34 minuti di partita. Un match nel quale il romano ha saputo tenere botta nel primo set, uscendone di grande determinazione nel tie-break. Nel secondo parziale l’attenzione di Popyrin è calata e il nostro portacolori ha concluso. Ottavi di finale per Matteo e prossima sfida contro il britannico Cameron Norrie. Nel primo set sono i servizi a farla da padroni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vittoria importante per Matteo Berrettini: batte l’ostico Popyrin e avanza a Vienna

