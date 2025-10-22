Vittime di profitto e sciatteria in aula il legale del Comitato ridà voce ai 43 morti del Morandi

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al processo per il crollo, l’avvocato Raffaele Caruso ha ripercorso 50 anni di storia del ponte fin dai primi allarmi del 1975. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Vittime di profitto e sciatteria”, in aula il legale del Comitato ridà voce ai 43 morti del Morandi

