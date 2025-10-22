Vitiligine al Policlinico una settimana di visite gratuite per conoscere e curare la malattia
Anche il Policlinico “Gaetano Martino” partecipa alla Vitiligine Week 2025, la campagna nazionale dedicata alle persone che convivono con questa patologia cronica autoimmune.Dal 3 all’8 novembre, i cittadini potranno usufruire di consulenze dermatologiche gratuite con specialisti esperti, per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vitiligine week, il Policlinico promuove una nuova campagna di sensibilizzazione con incontri gratuiti ift.tt/mWr5YTv ift.tt/t3Z0e67 - X Vai su X
La Vitiligine Week nasce dall’impegno di SIDeMaST nel promuovere la conoscenza della malattia, nel sostenere le persone che vivono con la vitiligine, incoraggiando il loro confronto con gli operatori sanitari per un miglior trattamento della malattia e combatt - facebook.com Vai su Facebook
Visite gratuite a Roma e nel Lazio per i pazienti con vitiligine - In occasione della Vitiligine Week dal tre all'otto novembre le persone affette da questa malattia potranno ricevere consulenze mediche gratuite con degli specialisti ... Scrive romatoday.it
Vitiligine Week dal 3 all’8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti - Dal 3 all'8 novembre torna la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti in dermatologia promossa ... msn.com scrive
Vitiligine week in Calabria: ancora aperte le prenotazioni - È possibile prenotare chiamando il Numero Verde gratuito 800226466, già attivo dal lunedì al saba ... Scrive strettoweb.com