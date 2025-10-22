Vitiligine al Policlinico una settimana di visite gratuite per conoscere e curare la malattia

Messinatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il Policlinico “Gaetano Martino” partecipa alla Vitiligine Week 2025, la campagna nazionale dedicata alle persone che convivono con questa patologia cronica autoimmune.Dal 3 all’8 novembre, i cittadini potranno usufruire di consulenze dermatologiche gratuite con specialisti esperti, per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

