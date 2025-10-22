Viterbo il gioco legale in scena | tappa Codere tra regole e tutela
La ventunesima tappa di “In Nome della Legalità” approda a Viterbo, chiamando istituzioni e comunità a un confronto diretto sul gioco pubblico. Un viaggio che porta sul tavolo regole, prevenzione e responsabilità, per ascoltare il territorio e mettere a fuoco rischi, strumenti e opportunità di un settore in costante trasformazione. Un viaggio che mette il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Agenda lavori | 22 ottobre – Viterbo Torna “In nome della legalità”, il progetto che promuove regole, responsabilità e gioco sicuro. Sala delle Colonne – ore 11:00 Link alla diretta disponibile a breve! #InNomeDellaLegalità #GiocoResponsabile #Legalit - X Vai su X
Giochi, arriva a Viterbo evento Codere Italia: prosegue il viaggio ‘In Nome della Legalità’ - Prosegue il viaggio di “ In Nome della Legalità”, l’iniziativa itinerante promossa da Codere Italia – multinazionale di riferimento del gioco legale – per favorire un confronto costruttivo sul tema de ... Lo riporta msn.com