Viterbo blitz nel centro storico | sequestrati hashish cocaina ed eroina

Due cittadini egiziani arrestati a Viterbo per spaccio: sequestrati hashish, cocaina, eroina e oltre cinquemila euro nel centro storico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Viterbo, blitz nel centro storico: sequestrati hashish, cocaina ed eroina

Viterbo – Blitz a San Pellegrino: egiziani presi con coca, eroina e migliaia di euro in contanti - I due sono stati prontamente arrestati, oltre 5mila euro il denaro contate trovato VITERBO – Controlli serrati della Polizia di Stato nel centro storico, in ... Si legge su etrurianews.it

Spaccio nel centro storico di Viterbo, due arresti - La Squadra Mobile della questura di Viterbo, ha arrestato un 21enne e un 24enne, entrambi di origini egiziane, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta msn.com

