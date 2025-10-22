Vite in musica | Bob Dylan Leonard Cohen Don Shirley e Priscilla Presley al Teatro Palladium
Da Bob Dylan a Leonard Cohen, da Don Shirley a Priscilla Presley: quattro vite esemplari, quattro ritratti che intrecciano musica, cinema e vita, riportando sul palco del Teatro Palladium il battito di un’epoca, i sogni e le fratture di artisti che hanno fatto della musica una chiave di lettura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
