Vitae Fest kermesse al Parco Schuster sabato 25 ottobre
“Non bruciare ponti. Diventa uno”: così recita il claim della Fondazione “Vitae Fest” che si adopera a livello globale per supportare leader, artisti e dirigenti di fama mondiale che sono attivi nel diffondere messaggi di speranza ed iniziative di pace. Particolarmente impegnata sul fronte della riconciliazione attraverso l’arte, i media e l’intrattenimento. Il presidente della Fondazione “Vitae Fest”, Luis Quinelli, è in questi giorni a Roma per lanciare il grande evento che si terrà al Parco Schuster il 25 ottobre 2025, con ingresso gratuito e con la conduzione di Maria Sole Pollio. La grande kermesse vedrà la partecipazione di artisti internazionali, tra cui Benji e Fede, Settembre, Akasevene, Padre Guilerme, Mimi, Lowrah e Winko. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
