Vitae Fest kermesse al Parco Schuster sabato 25 ottobre

Ildenaro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non bruciare ponti. Diventa uno”: così recita il claim della  Fondazione “Vitae Fest”  che si adopera a livello globale per supportare leader, artisti e dirigenti di fama mondiale che sono attivi nel diffondere messaggi di speranza ed iniziative di pace. Particolarmente impegnata sul fronte della riconciliazione attraverso l’arte, i media e l’intrattenimento. Il presidente della Fondazione “Vitae Fest”,  Luis Quinelli,  è in questi giorni a Roma per lanciare il  grande evento che si terrà al Parco Schuster il 25 ottobre 2025,  con ingresso gratuito e con la conduzione di  Maria Sole Pollio.  La grande kermesse vedrà la partecipazione di artisti internazionali, tra cui  Benji e Fede, Settembre, Akasevene, Padre Guilerme, Mimi, Lowrah e Winko. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

