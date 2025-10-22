Visite mediche per i giornalisti grazie all’Aucc
Firmato a Palazzo Donini un importante protocollo d’intesa tra l’ Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (Aucc) e l’ Ordine dei Giornalisti dell’Umbria per promuovere la prevenzione oncologica, la formazione professionale dei giornalisti sui temi della salute e rafforzare il legame tra corretta informazione, ricerca e cura. All’iniziativa hanno partecipato la presidente della Regione Stefania Proietti, il presidente dell’Aucc Giuseppe Caforio, il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Luca Benedetti, insieme ai dermatologi dottor Giulio Franceschini e dottoressa Chiara Franceschini, che hanno illustrato dati e prospettive sulla diffusione del melanoma in Umbria e sull’importanza della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Patente, cambia tutto: a 17 anni si potrà guidare l'auto, ecco i requisiti. Le novità su visite mediche per rinnovi e multe - facebook.com Vai su Facebook
Visite mediche per i giornalisti grazie all’Aucc - Firmato a Palazzo Donini un importante protocollo d’intesa tra l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (Aucc) e ... Segnala msn.com
iDoctors: visite mediche, prenotazioni tramite App 'intelligenti' grazie all'AI - iDoctors, piattaforma attiva dal 2008 e primo portale in Italia per la prenotazione online di visite specialistiche ed esami diagnostici, ha annunciato di ... Come scrive ilsole24ore.com