Visite mediche per i giornalisti grazie all’Aucc

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firmato a Palazzo Donini un importante protocollo d’intesa tra l’ Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (Aucc) e l’ Ordine dei Giornalisti dell’Umbria per promuovere la prevenzione oncologica, la formazione professionale dei giornalisti sui temi della salute e rafforzare il legame tra corretta informazione, ricerca e cura. All’iniziativa hanno partecipato la presidente della Regione Stefania Proietti, il presidente dell’Aucc Giuseppe Caforio, il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Luca Benedetti, insieme ai dermatologi dottor Giulio Franceschini e dottoressa Chiara Franceschini, che hanno illustrato dati e prospettive sulla diffusione del melanoma in Umbria e sull’importanza della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

