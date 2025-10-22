Visita guidata al Teatro Romano di Verona
È uno dei teatri romani dell’Italia settentrionale meglio conservati. Almeno dal X secolo sui suoi resti vennero costruite case e chiese, che col tempo coprirono completamente la cavea e l’edificio scenico. Lo “scopritore” del teatro fu Andrea Monga (1794-1861), ricco commerciante, che, dopo aver. 🔗 Leggi su Veronasera.it
“ApritiModa 2025” Visita guidata dell’Archivio Ferragamo - 26 ottobre 2025 ore 16:00 Gentilissimi, siamo lieti di comunicarvi che continua la collaborazione tra l’Ente Nazionale Sordi di Firenze e la Fondazione Ferragamo con un’altra visita guidata accessibile Vai su Facebook
Antiteatro romano, visita guidata: si parte dal museo Archeologico - I partecipanti avranno l’occasione, tra l’altro, di percorrere il marciaronda a... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Il Teatro romano antico di Neapolis torna visitabile - Il Teatro antico di Neapolis, anche conosciuto come Teatro romano dell'Anticaglia, nel cuore del centro storico, torna visitabile grazie al progetto "Il Teatro tra le Mura", che dal 27 luglio a ... ansa.it scrive
Nuova visita guidata al Teatro Goldoni di Bagnacavallo il 31 maggio - Visto l’interesse registrato nelle precedenti occasioni è in programma un’ulteriore visita guidata al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Riporta ilrestodelcarlino.it