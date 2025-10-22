Visita guidata al Teatro Romano di Verona

Veronasera.it | 22 ott 2025

È uno dei teatri romani dell’Italia settentrionale meglio conservati. Almeno dal X secolo sui suoi resti vennero costruite case e chiese, che col tempo coprirono completamente la cavea e l’edificio scenico. Lo “scopritore” del teatro fu Andrea Monga (1794-1861), ricco commerciante, che, dopo aver. 🔗 Leggi su Veronasera.it

