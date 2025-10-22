Visita guidata a Villa Molin

Il 2 novembre Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it