Visita guidata a Villa Molin
Il 2 novembre Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
