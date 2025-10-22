Visita guidata a Villa Molin

Padovaoggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 novembre Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Molin di Bucchio Visita guidata - Evento dedicato alla scoperta del territorio circostante al petroglifo, con interventi a cura di archeologi ed un’escursione con guida ambientale. lanazione.it scrive

visita guidata villa molinVisita guidata a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana - A Vescovana, nel mezzo della pianura agricola della Bassa Padovana, si erge la cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin. Come scrive padovaoggi.it

Visita guidata a Villa Cavenago - A pochi passi dal centro, nascosta da alberi e abitazioni, si nasconde una delle meraviglie più preziose e sfarzose di Trezzo: Villa Cavenago. bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Villa Molin