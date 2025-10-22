Visita alla favolosa Villa Meriggio e alla sua splendida collezione d' arte
La visita a Villa Meriggio si apre con la filosofia del luogo: natura, ispirazione, visione interna ed esterna, in un dialogo continuo tra architettura liberty e paesaggio. L’affaccio sulla Valle del Mincio, Borghetto e il Ponte Visconteo regala un punto di vista privilegiato e di assoluta. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato in visita da noi un bellissimo gruppo canadese: acetaia, cantina, pranzo, i colori dell’autunno e una temperatura favolosa… Hanno contribuito a costruire questa esperienza che speriamo porteranno a casa con loro! Grazie a “ias tourist Italia” (Ias Touri Vai su Facebook
Villa d'Este a Tivoli - visita guidata - 00 Villa d’Este è il capolavoro del giardino “all’italiana” ideato da Pirro Ligorio per il ... romatoday.it scrive