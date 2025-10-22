Visita alla Chiesa degli Eremitani | frammenti della Padova urbs picta
Domenica 2 Novembre 2025. Proseguiamo nella visita dei siti Unesco di Padova Urbs Picta. Vi porteremo a conoscere la Chiesa degli Eremitani, luogo carico di suggestione e di arte, un edificio sacro dalle origini molto antiche. Sono presenti affreschi dei più grandi artisti del '400: Giovanni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 25 ottobre, ore 15.00 Visita guidata al complesso di San Nilo a Grottaferrata Visita al Museo e alla Chiesa Abbaziale Per i dettagli della visita clicca qui sotto https://facebook.com/events/s/visita-guidata-al-complesso-de/1160163679382506/ Ultimi po - facebook.com Vai su Facebook
DI RUVO VISITA CHIESA RUPESTRE DI SANTA MARGHERITA A MELFI E CONTESTA TESI DI SGARBI: QUEL GIGLIO NON È ANGIOINO MA FEDERICIANO” - X Vai su X
Visita alla chiesa di San Martinino - Nell’ambito dell’iniziativa ‘Predappio vive l’estate 2020’, proseguono le visite guidate ai luoghi dimenticati, il cui fascino e mistero sono avvolti nel tempo. Secondo ilrestodelcarlino.it