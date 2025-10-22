Il fiume Po è al centro di una nuova strategia di valorizzazione turistica che punta su sostenibilità, innovazione digitale e turismo lento. Visit Emilia – l’ente della destinazione turistica delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia – guida questa trasformazione con progetti che uniscono enti locali, operatori e comunità in un’unica visione: fare del Grande Fiume una destinazione di eccellenza per il turismo slow. Cuore di questa strategia è “ Postcards: storie dal Fiume ”, un progetto ideato dall’ Unione Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo), con la partecipazione di Sissa Trecasali e della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Po Grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visit Emilia rilancia il Po con turismo slow e sostenibile