Virus respiratori al Bambino Gesù attesi oltre 10mila accessi I consigli per proteggere i piccoli
Sono oltre 10mila gli accessi attesi al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù a causa dei virus respiratori nella prossima stagione influenzale. Un appuntamento a cui gli esperti guardano con preoccupazione, visto che i primi casi si sono presentati con due settimane di anticipo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
