Violenza sulle donne Le segnalazioni sono già 325 | E aumenteranno a Natale

"Il picco delle violenze contro le donne arriverà con le prossime vacanze natalizie". È un dato statistico, riportato ieri durante la seduta della commissione pari opportunità dalla responsabile del Centro Donna, Giulia Civelli. Segnalazioni che si sommeranno alle 325 già giunte in questo 2025, di cui 196 per maltrattamenti. Tra i dati portati in aula ci sono anche le 109 nuove situazioni di violenza, cioè riferite a donne che non si erano mai rivolte al Centro antiviolenza, ma di queste sono 53 hanno poi intrapreso il percorso di fuoriuscita. "Si tratta di un percorso lungo – ha spiegato Civelli –, secondo i dati italiani, una donna decide di intraprendere il percorso dopo circa 5 anni e dai 3 ai 7 passaggi in un centro antiviolenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

