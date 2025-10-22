Violenza sessuale a Macerata 31enne condannato in Appello | era stato assolto perché la 17enne non era vergine

In primo grado era stato assolto perché la vittima "aveva già avuto rapporti ed era in grado di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

