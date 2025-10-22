Violenza sessuale a Macerata 31enne condannato in Appello | era stato assolto perché la 17enne non era vergine
In primo grado era stato assolto perché la vittima "aveva già avuto rapporti ed era in grado di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Violenza sessuale a Macerata, 31enne condannato in Appello: era stato assolto perché la 17enne non era vergine - La Corte d’appello di Ancona ha ritenuto responsabile un 31enne, condannato a 3 anni di carcere per violenza sessuale, seppure nella forma della minore gravità. Lo riporta virgilio.it
Condannato a tre anni per violenza sessuale l’uomo assolto in primo grado perché la 17enne “aveva già avuto rapporti” - Bruno Vespa contro Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Riporta blitzquotidiano.it
La Corte d’Appello di Ancona condanna a tre anni un 31enne per violenza sessuale su una 17enne, ribaltata l’assoluzione di Macerata - La Corte d’Appello di Ancona ha condannato a tre anni di reclusione un uomo di 31 anni per violenza sessuale su una ragazza di 17 anni, avvenuta nel 2019. Riporta online-news.it