In primo grado era stato assolto perché la vittima "aveva già avuto rapporti ed era in grado di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale a Macerata, 31enne condannato in Appello: era stato assolto perché la 17enne non era vergine