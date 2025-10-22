ABBONATI A DAYITALIANEWS Sulla Strada Regionale 6 Casilina, nel territorio di Torrice (Frosinone), si è verificato nel pomeriggio un sinistro a tre vetture che ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’arteria. I veicoli e i conducenti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte: una Renault con al volante un 62enne di Frosinone; una mini car guidata da una 18enne di Sora; una Jeep Renegade condotta da una 30enne residente a Ripi. La giovane e la trentenne sono rimaste illese, mentre il conducente della Renault è l’unico ad aver riportato lesioni non gravi. Soccorsi e condizioni del ferito. Il 62enne è stato trasportato all’Ospedale di Frosinone per gli accertamenti: i sanitari hanno riscontrato lievi escoriazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Violento scontro tra tre auto: microcar distrutta nell’impatto. La 18enne alla guida miracolosamente illesa. Lo scontro lungo la SR6 Casilina a Torrice