Violento scontro tra tre auto | microcar distrutta nell’impatto La 18enne alla guida miracolosamente illesa Lo scontro lungo la SR6 Casilina a Torrice

Dayitalianews.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sulla Strada Regionale 6 Casilina, nel territorio di Torrice (Frosinone), si è verificato nel pomeriggio un sinistro a tre vetture che ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’arteria. I veicoli e i conducenti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte: una Renault con al volante un 62enne di Frosinone; una mini car guidata da una 18enne di Sora; una Jeep Renegade condotta da una 30enne residente a Ripi. La giovane e la trentenne sono rimaste illese, mentre il conducente della Renault è l’unico ad aver riportato lesioni non gravi. Soccorsi e condizioni del ferito. Il 62enne è stato trasportato all’Ospedale di Frosinone per gli accertamenti: i sanitari hanno riscontrato lievi escoriazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

violento scontro tra tre auto microcar distrutta nell8217impatto la 18enne alla guida miracolosamente illesa lo scontro lungo la sr6 casilina a torrice

© Dayitalianews.com - Violento scontro tra tre auto: microcar distrutta nell’impatto. La 18enne alla guida miracolosamente illesa. Lo scontro lungo la SR6 Casilina a Torrice

Approfondisci con queste news

violento scontro tre autoScontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirrenio a Gioisa Ionica, tre morti nell'incidente stradale - Tirreno a Gioiosa Ionica: auto contro pullman, tre morti. Lo riporta virgilio.it

violento scontro tre autoIncidente a Cambiano vicino Torino, violento scontro tra auto e moto: morto motociclista 57enne - Un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale a Cambiano (Torino): per cause in fase di accertamento, la sua moto si è scontrata con un'auto ... virgilio.it scrive

violento scontro tre autoSchianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Violento Scontro Tre Auto