Violento scontro tra tre auto | microcar distrutta nell’impatto La 18enne alla guida miracolosamente illesa Lo scontro lungo la SR6 Casilina a Torrice
ABBONATI A DAYITALIANEWS Sulla Strada Regionale 6 Casilina, nel territorio di Torrice (Frosinone), si è verificato nel pomeriggio un sinistro a tre vetture che ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’arteria. I veicoli e i conducenti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte: una Renault con al volante un 62enne di Frosinone; una mini car guidata da una 18enne di Sora; una Jeep Renegade condotta da una 30enne residente a Ripi. La giovane e la trentenne sono rimaste illese, mentre il conducente della Renault è l’unico ad aver riportato lesioni non gravi. Soccorsi e condizioni del ferito. Il 62enne è stato trasportato all’Ospedale di Frosinone per gli accertamenti: i sanitari hanno riscontrato lievi escoriazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Violento scontro tra un camion e un autocarro intorno alle 15 del 21 ottobre nell’autostrada A4, nel comune di Portogruaro. Uno dei due autisti è molto grave ma cosciente - facebook.com Vai su Facebook
Palmi, violento scontro tra auto e minicar, gravi due sorelle minorenni https://quotidianodelsud.it/calabria/reggio-calabria/cronache/nera/2025/10/13/palmi-violento-scontro-tra-auto-e-minicar-gravi-due-sorelle-minorenni… #quotidianodelsud #calabria #Reggio - X Vai su X
Scontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirrenio a Gioisa Ionica, tre morti nell'incidente stradale - Tirreno a Gioiosa Ionica: auto contro pullman, tre morti. Lo riporta virgilio.it
Incidente a Cambiano vicino Torino, violento scontro tra auto e moto: morto motociclista 57enne - Un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale a Cambiano (Torino): per cause in fase di accertamento, la sua moto si è scontrata con un'auto ... virgilio.it scrive
Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Si legge su fanpage.it