Violento incendio in un appartamento nel centro di Riccione | si cerca la proprietaria

Riccione, 22 ottobre 2025 - La puzza di bruciato si sente a distanza di 500 metri. Fino a mezzo chilometro di distanza dal cuore della perla Verde. Nel bel mezzo del Salotto di viale Ceccarini a Riccione dove oggi intorno alle 12 un violento rogo si è sviluppato all’intero di un appartamento del centralissimo viale di Riccione, proprio all’incrocio con viale Dante, al 5 piano del palazzo sopra la gioielleria Spadarella. L’appartamento risulta di proprietà di una donna di origini milanesi di 67 anni, da tempo residente a Riccione. Non è però stato ancora possibile ai vigili del fuoco capire se, al momento del rogo, la proprietaria di casa si trovasse all’interno o meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violento incendio in un appartamento nel centro di Riccione: si cerca la proprietaria

