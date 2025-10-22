Violento incendio in un appartamento nel centro di Riccione | morta la proprietaria

Riccione, 22 ottobre 2025 – Dopo oltre un’ora e mezza di intervento, infine è stato trovato senza vita il corpo della 67enne proprietaria di casa. La donna, deceduta molto probabilmente per asfissia a causa del molto fumo, risultava avere l’appartamento molto pieno di mobilio, accessori e oggetti vari che potrebbero avere contribuito a far divampare l’incendio che - stando ai primissimi accertamenti - dovrebbe essere di natura accidentale. Forse per una sigaretta mal spenta. Nel bel mezzo del Salotto di viale Ceccarini a Riccione intorno alle 12 di oggi è scoppiato un violento rogo. La puzza di bruciato si sentiva a distanza di 500 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violento incendio in un appartamento nel centro di Riccione: morta la proprietaria

