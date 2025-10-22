Violenta tentata rapina a Torino Lingotto | coppia aggredita con un coccio di bottiglia uomo ferito alla mano

Nella notte di ieri, martedì 21 ottobre 2025, un bandito straniero sulla trentina, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, ha cercato di rapinare una coppia, composta da un uomo e da una donna, che passeggiava in via Vigliani a Torino. I due sono stati minacciati con una bottiglia rotta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

++ Arezzo, tentata violenza sessuale su una donna, uomo in carcere ++ Arresto lampo da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Arezzo. Un uomo, di origini malesi, ha tentato di violentare una donna mentre questa si trovava ad un distributore a - facebook.com Vai su Facebook

Violenta rapina in strada a Torino Centro: uomo accerchiato e pestato da una baby-gang - È stato trasportato in ospedale con la sospetta frattura del setto nasale, fuggiti gli aggressori ... torinotoday.it scrive

Torino: arrestato in flagranza un 42enne per rapina a mano armata - La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo di 42 anni per tentata rapina aggravata. Riporta ilmetropolitano.it

Martellate alle vetrine, minacce col coltello al supermercato e in farmacia: arrestati i rapinatori violenti - Due uomini, un italiano di origini maghrebine di 29 anni e un marocchino di 34 anni, sono finiti in manette dopo i colpi messi a segno in diversi esercizi commerciali di Torino ... Si legge su today.it