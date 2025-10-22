Violenta tentata rapina a Torino Lingotto | coppia aggredita con un coccio di bottiglia uomo ferito alla mano

Torinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di ieri, martedì 21 ottobre 2025, un bandito straniero sulla trentina, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, ha cercato di rapinare una coppia, composta da un uomo e da una donna, che passeggiava in via Vigliani a Torino. I due sono stati minacciati con una bottiglia rotta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

