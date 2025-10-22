Violenta il figlio filma tutto e mette video online | arriva la richiesta di condanna in Sardegna

Si è chiuso il processo per un presunto giro di pedopornografia in Alta Gallura. Il pm ha chiesto 12 anni per un padre accusato di aver abusato del figlio di 8 anni e diffuso i video. Oltre all'uomo coinvolte nell’inchiesta altre persone, tra cui una donna. Sarebbero cinque le vittime di violenze e pedopornografia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

