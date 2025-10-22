Vinicio Capossela | Nel Bosco di latte per preservare la poesia anche nel disastro
«La poesia parla un’altra lingua. Ci può essere poeticità nello scrivere canzoni, ma poesia è entrare in un altro mondo», dice Vinicio Capossela, con un sottile filo di voce al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
VINICIO CAPOSSELA Vai su Facebook
Vinicio Capossela: 25 anni di “Canzoni a manovella” per il Barezzi a Milano 2025 - X Vai su X
Vinicio Capossela, a Vicenza la prima assoluta di “Nel bosco di latte” - Il 22 ottobre Vinicio Capossela presenterà a Vicenza, in anteprima assoluta, il nuovo spettacolo "Nel bosco di latte" con Nada. Lo riporta spettakolo.it
Vinicio Capossela al Teatro Olimpico in "Nel bosco di latte" con Nada - 00, al Teatro Olimpico di Vicenza, Vinicio Capossela presenta in Prima Assoluta Nel bosco di latte - Scrive vicenzatoday.it
Nel bosco di latte, voci canzoni e storie attorno all’opera di Dylan Thomas, la nuova sfida di Capossela - Sarà il Teatro Olimpico di Vicenza ad accogliere il 22 ottobre la nuova creatura di Vinicio Capossela, una prima assoluta per lo spettacolo Nel bosco di latte – Voci, canzoni, storie, ... corriereirpinia.it scrive