Vilnius chiuso nella notte l’aeroporto | avvistati 25 palloni aerostatici lanciati da Bielorussia per contrabbando sigarette in Ue - VIDEO

Secondo il Centro nazionale lituano di gestione delle crisi, sono stati individuati almeno 25 palloni nell’area di confine, due dei quali hanno sorvolato direttamente lo scalo di Vilnius. La polizia di frontiera ne ha recuperati 11, trovando a bordo circa 18mila pacchetti di sigarette di contrabband. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vilnius, chiuso nella notte l’aeroporto: avvistati 25 palloni aerostatici lanciati da Bielorussia per contrabbando sigarette in Ue - VIDEO

