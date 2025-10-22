Ville e Musei del Lago di Como | 11 eccellenze lariane propongono un ricco calendario

Quicomo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dell’anno precedente, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como torna a proporre un grande appuntamento per l’autunno 2025, con una settimana di eventi dal titolo “Sul filo dell’acqua”, dedicata alla scoperta del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del Lario.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ville musei lago comoVille e Musei del Lago di Como: 11 eccellenze lariane propongono un ricco calendario - Dopo il successo dell’anno precedente, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como torna a proporre un grande appuntamento per l’autunno 2025, con una settimana di eventi dal titolo “Sul filo dell ... Come scrive quicomo.it

ville musei lago como“Sul filo dell’acqua”, una settimana tra ville e musei del Lago di Como - Dal 20 al 26 ottobre undici ville e musei aprono le porte con visite, mostre, percorsi e laboratori: il calendario delle inziative ... Riporta ciaocomo.it

ville musei lago comoLago di Como, occasione imperdibile: 11 magnifici capolavori aprono le porte. Sei giorni per esplorarli - Dal 20 al 26 ottobre 2025, scopri il patrimonio culturale del Lario con “Sul filo dell’acqua”. Lo riporta comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Ville Musei Lago Como