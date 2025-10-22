Ville e Musei del Lago di Como | 11 eccellenze lariane propongono un ricco calendario

Dopo il successo dell’anno precedente, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como torna a proporre un grande appuntamento per l’autunno 2025, con una settimana di eventi dal titolo “Sul filo dell’acqua”, dedicata alla scoperta del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del Lario.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

