Ville e castelli del Friuli Venezia Giulia nel cinema conferenza con Carlo Gaberscek

Nuovo appuntamento organizzato dall'associazione Amici dei Musei di Udine. Mercoledì 29 ottobre alle 18 nella sala convegni della Fondazione Friuli in via Gemona 1 si terrà infatti la conferenza del professor Carlo Gaberscek, storico dell’arte e del cinema, dal titolo: Ville e castelli del Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

