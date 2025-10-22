Villarreal Barcellona clamoroso dietrofront della Liga! Tebas non ci sta | Un’occasione persa per il calcio spagnolo

Villarreal Barcellona, decisione incredibile della Liga! Javier Tebas tuona: «Un’occasione persa per il calcio spagnolo». Le parole Clamoroso dietrofront della Liga: la partita tra Villarreal e Barcellona, inizialmente programmata per il 20 dicembre a Miami, non si giocherà più negli Stati Uniti. La decisione di spostare l’incontro oltreoceano era stata annunciata solo poche settimane fa, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Villarreal Barcellona, clamoroso dietrofront della Liga! Tebas non ci sta: «Un’occasione persa per il calcio spagnolo»

