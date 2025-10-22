Incassava i soldi degli automobilisti nei panni del parcheggiatore abusivo e contemporaneamente arrotondava con la droga. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal maresciallo Pietro Amati, che ha ammanettato un uomo nei pressi di una nota caffetteria di corso Europa (lungo la circumvallazione esterna). Si tratta di un 40enne di origini . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, parcheggiatore abusivo e pusher: scatta l’arresto all’esterno di nota caffetteria