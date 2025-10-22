Villaricca parcheggiatore abusivo e pusher | scatta l’arresto all’esterno di nota caffetteria
Incassava i soldi degli automobilisti nei panni del parcheggiatore abusivo e contemporaneamente arrotondava con la droga. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal maresciallo Pietro Amati, che ha ammanettato un uomo nei pressi di una nota caffetteria di corso Europa (lungo la circumvallazione esterna). Si tratta di un 40enne di origini . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
La doppia attività scoperta dai carabinieri di Villaricca... - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate a Catania - Un 40enne, indicato come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso ... Da notizie.tiscali.it
Controlli dei carabinieri tra pusher e parcheggiatori abusivi - Nel bilancio un 19enne di origini georgiane e un 40enne incensurato, denunciati per detenzione di droga a ... Lo riporta ansa.it
Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate: fermato un uomo - Un 40enne, indicato dai testimoni come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un ... Lo riporta tg24.sky.it