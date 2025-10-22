Clamoroso in Spagna. Villareal-Barcellona, che si sarebbe dovuta giocare il prossimo 20 dicembre a Miami, negli Stati Uniti, allo scopo di promuovere il calcio iberico, come Milan-Como a Perché, è stata annullata per decisione della Liga dopo le proteste sollevate da tifosi, giocatori e Federazione. L’incontro si disputerà regolarmente in Spagna. VILLAREAL-BARCELLONA A MIAMI È STATA ANNULLATA: PERCHÉ LA LIGA HA DECISO COSÌ Le proteste hanno avuto il loro effetto. L’incontro tra Villareal e Barcellona era stata fissata il prossimo 20 dicembre a Miami per pubblicizzare il calcio spagnolo, portando tanti soldi con ricavi extra tra pubblicità, merchandising e diritti televisivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Villareal-Barcellona non si giocherà a Miami: la Liga fa marcia indietro dopo le proteste