Villa Mussolini sì all’acquisto Ma il nome va cambiato
Riccione, 22 ottobre 2025 – Un’offerta per acquistare Villa Mussolini, e farla diventare Villa Margherita. All’interno della coalizione di governo ci sono diverse sensibilità e una di questa è Riccione coraggiosa, il partito che da sempre sostiene l’importanza di cancellare il nome Mussolini dall’intestazione dell’edificio. Oggi che l’amministrazione comunale ha intenzione di presentare un’offerta per comprare l’immobile dall’attuale proprietà, la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, si potrebbe aprire una fase nuova e inaspettata per i sostenitori del cambio di nome. Ma andiamo con ordine perché prima di arrivare a quel punto c’è un’offerta da presentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
