Villa Mussolini è in vendita e il Comune è interessato a presentare una propria offerta entro i termini. "L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della città nuovi spazi di cultura e socialità, a beneficio dei nostri cittadini e dei visitatori", dice l’assessore al Patrimonio, Alessandro Nicolardi. L’immobile è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini che ha deciso di aprire la procedura di vendita al miglior offerente. Ciò non toglie che sull’immobile persistono vincoli sulla sua destinazione. Il conto alla rovescia è iniziato. La proprietà ha fissato nel 30 ottobre l’inizio del periodo in cui i soggetti interessati all’acquisto potranno "chiedere al notaio Plescia il cd contenente tutti i documenti concernenti Villa Mussolini di cui il potenziale offerente potrà prendere visione, previa firma sul documento di riservatezza", precisano da Fondazione Carim. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini messa all’asta . Il Comune: "Pronti a partecipare"