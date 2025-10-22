Villa Mussolini messa all’asta Il Comune | Pronti a partecipare
Villa Mussolini è in vendita e il Comune è interessato a presentare una propria offerta entro i termini. "L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della città nuovi spazi di cultura e socialità, a beneficio dei nostri cittadini e dei visitatori", dice l’assessore al Patrimonio, Alessandro Nicolardi. L’immobile è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini che ha deciso di aprire la procedura di vendita al miglior offerente. Ciò non toglie che sull’immobile persistono vincoli sulla sua destinazione. Il conto alla rovescia è iniziato. La proprietà ha fissato nel 30 ottobre l’inizio del periodo in cui i soggetti interessati all’acquisto potranno "chiedere al notaio Plescia il cd contenente tutti i documenti concernenti Villa Mussolini di cui il potenziale offerente potrà prendere visione, previa firma sul documento di riservatezza", precisano da Fondazione Carim. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Villa Mussolini a Riccione finisce all'asta, il Comune interessato all'acquisto: «Ma non cambieremo il nome» - X Vai su X
Il Parco delle Zucche arriva a Riccione! L’autunno si tinge di arancione e magia nella Perla Verde! Dal 24 ottobre al 2 novembre, Villa Lodi Fé e Villa Mussolini si trasformano in un incantevole Pumpkin Patch tutto da scoprire Scegli la tua zucca preferit - facebook.com Vai su Facebook
Villa Mussolini messa all’asta . Il Comune: "Pronti a partecipare" - "L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della città nuovi spazi di cultura e socialità, ... Riporta msn.com
Villa Mussolini in vendita: il comune di Riccione ci pensa, Fd'I attacca - Fondazione Carim mette in vendita Villa Mussolini e l'amministrazione di Riccione non si tira indietro. Segnala msn.com