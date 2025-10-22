Villa Mussolini all' asta Colombo FdI | Occasione per valorizzare la storia di Riccione e della Romagna

Riminitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sto seguendo con attenzione la notizia della messa all’asta di Villa Mussolini a Riccione. A breve incontrerò la Soprintendente anche per approfondire la situazione della Villa, tra le altre questioni legate alla tutela dei beni culturali del territorio”. A dirlo è la parlamentare riccionese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

