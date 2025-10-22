Inizialmente pensava che fosse la sua copia: quindi un campione. Poi ha capito che era di gran lunga più forte e completo di lui: mai avrebbe però pensato che quel ragazzino acerbo con il faccino da bimbo si sarebbe avviato a diventare il corridore ciclista più forte di tutti i tempi. Beppe Saronni non è propriamente un corridore qualsiasi, difatti ha vinto tanto, molto e poi ha saputo anche individuare il talento di chi sapeva pedalare. Ha scoperto in pratica il prodigio del ciclismo contemporaneo: Tadej Pogacar. «Sapevo di aver in mano una pietra preziosa» confida al King's di Jesolo, durante la serata di gala in suo onore voluta da Maurizio Pivetta, «ma poi mi sono trovato con un diamante dal valore inestimabile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vidi Tadej e... o è scemo o un fuoriclasse"