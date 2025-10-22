VIDEO Usura ed estorsione operazione della DIA tra le province campane
Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un Decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso da questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia a carico di diversi soggetti i quali, a vario titolo, sono ritenuti responsabili dei delitti di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’attività d’indagine- che ha avuto inizio nel mese di luglio 2025 – ha consentito di disvelare l’esistenza di una articolata rete criminale composta da soggetti intranei eo contigui a tre sodalizi camorristici, operanti nelle province di Salerno, Avellino e nella provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
