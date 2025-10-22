VIDEO | Stop al bando per le manutenzione dei macchinari Asl Blasioli Pd | Rischio di risarcimenti milionari e non solo

Sedici mesi di attesa dall’uscita del bando, il 30 dicembre 2023, per arrivare all’aggiudicazione dopo più correzione e modifiche il 18 aprile 2025 con il rischio, ora, che visto l’importo di quell’avviso pari a 163milioni di euro per la manutenzione degli strumenti elettromedicali come monitor. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

