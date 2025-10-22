Come abbiamo riportato nella nostra edizione di ieri, a proposito delle dimissioni del vescovo Fausto Tardelli, un capitolo ha riguardato la questione di Vicofaro. "Un elemento che ha inciso sulla scelta – come scriveva ieri la Diocesi – è stata la complessa situazione di Vicofaro, la parrocchia pistoiese divenuta negli anni un simbolo delle difficoltà e delle tensioni legate all’accoglienza dei migranti. Una situazione che è stata molto pesante, ed è molto pesante perchè non è ancora finita". "Una vicenda che mi ha profondamente segnato", queste le parole del vescovo Fausto. Ieri don Massimo Biancalani, oggi parroco di Ramini in attesa del pronunciamento della Santa Sede sulla sua rimozione da parroco di Vicofaro, ha pubblicato questo messaggio sulla sua pagina: "Ho ascoltato con attenzione e partecipazione le parole del Vescovo Fausto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Vicofaro è stata ed è ancora un tentativo di vivere il Vangelo"