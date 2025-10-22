Viareggio il terremoto in giunta Alberici rimosso Mei e Pierucci si dimettono a ruota

Viareggio, 22 ottobre 2025 – Tre ore. Il tempo in cui, ieri, il fortino di piazza Grande ha visto franare tre pilastri del governo cittadino. In una crepa che si è allargata pian piano fino a diventare una voragine che ha inghiottito mezza giunta di Viareggio. 180 minuti. In cui è accaduto tutto quello che, da giorni – dal rimpasto che sabato ha lanciato il professor Gabriele Tomei nel ruolo di vicesindaco, con deleghe alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici, a scapito di tre assessori "troppo impegnati – secondo il sindaco – a pensare al dopo" –, si attendeva potesse succedere. 10.800 secondi.

