Viaggio tra i colori d’autunno | i treni panoramici per ammirare il foliage
C’è qualcosa di profondamente evocativo nel guardare l’autunno scorrere dal finestrino di un treno. Non è solo la successione di paesaggi che si trasformano davanti agli occhi, ma il tempo stesso che rallenta, trasformando il viaggio in un rito di passaggio tra le stagioni. Quando i boschi si incendiano di oro e ruggine, quando i vigneti diventano tappeti di porpora e i larici tingono le montagne di giallo dorato, salire a bordo di un convoglio panoramico significa scegliere di immergersi completamente nella bellezza fugace dell’autunno, quella stagione che i giapponesi chiamano momiji e che da secoli ispira poeti e artisti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
