Viaggio tra fantasia e divertimento | a Collestrada arriva La Casa dei sogni
Dal 23 ottobre al 23 novembre, il centro commerciale Collestrada si trasforma in un luogo magico con l’arrivo de “La Casa dei sogni”, un’installazione esperienziale pensata per far sognare grandi e piccini. Oltre 130 metri quadrati di ambienti colorati e interattivi, dove ogni visitatore potrà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Quale allegria – un viaggio tra memoria, fantasia e affetto. Mercoledì 22 ottobre alle ore 21.00, a C'entro Supercinema arriva il documentario di Francesco Frisari, prodotto da Fantomatica con Rai Cinema Un film intimo e toccante che intreccia la figura di Luc - facebook.com Vai su Facebook
Con il laboratorio “Viaggio nell’arte degli Etruschi: scopri, tocca, crea!” a @Internetfest i bambini sono entrati in un mondo fatto di simboli, colori e fantasia, per capire chi erano gli Etruschi e come la loro arte è arrivata fino a noi - X Vai su X
Viaggio tra fantasia e divertimento: a Collestrada arriva “La Casa dei sogni” - Si parte il 26 ottobre, alle ore 16, con un aperitivo di benvenuto offerto a tutti i visitatori della Casa, in occasione del 28esimo ... Come scrive perugiatoday.it