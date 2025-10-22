Viaggio tra fantasia e divertimento | a Collestrada arriva La Casa dei sogni

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 ottobre al 23 novembre, il centro commerciale Collestrada si trasforma in un luogo magico con l’arrivo de “La Casa dei sogni”, un’installazione esperienziale pensata per far sognare grandi e piccini. Oltre 130 metri quadrati di ambienti colorati e interattivi, dove ogni visitatore potrà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

