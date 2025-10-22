Viaggio in Asia | Dalla Cina al Tagikistan su una delle strade più alte del mondo

Da solo o in compagnia, in aereo, in moto o in bus: l’importante è non fermarsi. Il 60enne forlivese Riccardo Prati ha fatto del viaggio la sua personale filosofia, quasi una missione che l’ha spinto a superare il traguardo dei 140 viaggi in giro per il mondo, molti dei quali raccontati in libri autobiografici che raccolgono le sue avventure. Tra le sue mete molte sono fuori dalle rotte turistiche e non sono esenti da rischi, ma, del resto, anche questo fa parte della bellezza della scoperta. L’ultimo viaggio – in una lista ancora tutta da scrivere – è quello che l’ha portato a percorrere oltre 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggio in Asia: "Dalla Cina al Tagikistan su una delle strade più alte del mondo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Hong Kong: 7 ore nel bar più elegante dell'Asia (dopo tre di sonno e 22 di viaggio) - facebook.com Vai su Facebook

Viaggio in Asia: "Dalla Cina al Tagikistan su una delle strade più alte del mondo" - Riccardo Prati e Vincenzo Garoia hanno percorso 9mila chilometri, compresa la Pamir Highway, tra vette, dirupi e paesaggi mozzafiato. Scrive ilrestodelcarlino.it

La Cina costruirà in Tagikistan il ponte più lungo dell’Asia centrale. Ma servirà anche all’Europa - ll Ministero dei trasporti del Tagikistan e l’azienda cinese Zhejiang Communications Construction Group Co Ltd hanno firmato un accordo per costruire un ponte in Tagikistan che sarà il più lungo di ... milanofinanza.it scrive

Putin in Tagikistan, la Russia cerca di riaffermare la sua influenza in Asia Centrale - Vladimir Putin atterra a Dushanbe per la sua prima visita di Stato in Tagikistan. Lo riporta formiche.net