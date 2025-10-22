Viaggio alle Maldive | consigli pratici di organizzazione
Tempo di lettura: 4 minuti Le Maldive sono una destinazione che affascina per le spiagge bianchissime e i mari cristallini, ma organizzare un soggiorno richiede attenzione a diversi fattori, a partire dal periodo dell’anno. Il clima è tropicale e tende a essere caldo e umido tutto l’anno, ma la stagione secca, da novembre ad aprile, rappresenta la scelta preferita per chi desidera giornate soleggiate e mare calmo. Nei mesi tra maggio e ottobre, invece, il monsone può portare piogge frequenti e un mare più mosso, ma anche tariffe più convenienti e un minor affollamento turistico. Documenti e requisiti di ingresso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
