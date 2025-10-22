Viaggio alla scoperta del Belgio

Nel silenzio dell'alba, quando i primi raggi di sole accarezzano i palazzi dorati della Grand-Place di Bruxelles, si comprende perché Victor Hugo definì questa piazza il più bel salotto d'Europa. Le facciate barocche del XVII secolo si ergono come una sinfonia architettonica, dove ogni palazzo racconta una storia di corporazioni medievali e potere mercantile. L' Hôtel de Ville domina con la sua guglia gotica che si protende verso il cielo, mentre i palazzi delle antiche corporazioni creano un abbraccio dorato intorno alla piazza lastricata. A pochi passi, il Manneken Pis continua la sua eterna veglia sulla città, piccolo simbolo di uno spirito ribelle che pervade l'anima belga.

