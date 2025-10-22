Viaggi di istruzione | come garantire la partecipazione degli studenti con disabilità
Si tratta di una problematica molto importante che negli anni è anche sfociata in notizia di cronaca. Per evitare errori, segnaliamo una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che, sebbene dello scorso anno, fornisce indicazioni operative per garantire il diritto degli studenti con disabilità di partecipare pienamente alle uscite didattiche e alle visite di . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Come richiedere l'agevolazione per i viaggi di istruzione? - facebook.com Vai su Facebook
Appalti e viaggi d’istruzione, ANAC: le scuole sono amministrazioni sub centrali, soglie più elevate - X Vai su X
Regole chiare sui viaggi d’istruzione: confronto tra turismo organizzato e Ministeri per la revisione del bando Consip - Le principali associazioni del turismo organizzato – tra cui Aiav Cna, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio, Fto Confcommercio e ... Lo riporta orizzontescuola.it
Viaggi d’istruzione: bene il confronto ma urgono soluzioni sostenibili - Le associazioni del turismo organizzato esprimono apprezzamento per il recente confronto sui viaggi d'istruzione ... guidaviaggi.it scrive
Fiavet, prima vittoria sui viaggi di istruzione: positiva la risposta di Anc - L’Autorità nazionale anticorruzione ha risposto positivamente alle richieste di parere interpretativo avanzate d ... Lo riporta travelquotidiano.com