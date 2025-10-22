Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione momento scorrevole sulle principali strade e autostrade regionali ad eccezione di qualche rallentamento in A1 firenze-roma tra Orvieto e Orte in direzione della capitale per chi viaggia sulla A24 Roma Teramo in direzione Teramo ricordiamo che è chiusa la complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est Fino al prossimo 24 ottobre per lavori di messa in sicurezza è sempre lavori sul tratto Urbano questa sera tra le 22 e le 23 sarà chiuso il transito In entrambe le direzioni tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est ma siamo alla trasporto pubblico CUP Torino a causa di un guasto al momento il servizio sulla linea C è ancora limitato e sostituito da bus tra Grotta celoni e Pantano nelle due direzioni in chiusura segnaliamo che per la di domani nel primo pomeriggio per le successive 18 24 ore È stata diramata l'allerta vento dalla protezione civile che sarà gialla nei settori meridionali della regione è arancione nel resto del Lazio tutti i dettagli di questa delle altre notizie sono disponibili sul nostro sito infomobilità Punto a Salle spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

